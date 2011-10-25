ВСУ потеряли на Купянском направлении до 125 солдат

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская боевая оперативно-тактическая авиация, минометный расчет и артиллерия подразделений "Западной" группировки российских войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операциисовершили удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 ноября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Противник лишился до 125 человек личного состава, а также двух бронированных машин.

В рамках контрбатарейной борьбы в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного поражены два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, пункт боепитания и минометный расчет. Дополнительно самолеты группировки нанесли удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады, размещенным в районе Тимковки. Экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28 атаковали позиции 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады, находящихся в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка.

Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России