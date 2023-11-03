Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о выходе бойцов ВСУ к "Востоку" ради сдачи в плен.

За минувшую неделю 28 украинских военнослужащих добровольно сдались в плен российским силам. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге с журналистами от 3 ноября. Генерал-лейтенант пояснил, что только за первое число текущего месяца к одному из боевых подразделений группировки войск "Восток" вышли 15 человек личного состава ВСУ. Они отказались выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма".

За 1 ноября... добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных.

Фото и видео: Минобороны России