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Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ за неделю.

Вооружнные силы Украины на купянском направлении за прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции потеряли около 750 человек личного состава. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге с журналистами от 3 ноября. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что также противник лишился семи танков, восемь боевых бронированных машин, 17 единиц автомобильной техники, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины реактивных систем залпового огня.

Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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