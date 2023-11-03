Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 755 военных

Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ за неделю.

Вооружнные силы Украины на купянском направлении за прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции потеряли около 750 человек личного состава. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге с журналистами от 3 ноября. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что также противник лишился семи танков, восемь боевых бронированных машин, 17 единиц автомобильной техники, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины реактивных систем залпового огня.

Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России