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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении

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Игорь Конашенков представил сводку о ходе СВо за минувшую неделю.

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск за последнюю неделю на специальной военной операции профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге с журналистами от 3 ноября. Дополнительно специалисты отразили 24 контратаки противника. Авиация и артиллерия ликвидировали живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка в Луганской народной республике.

Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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