Игорь Конашенков представил сводку о ходе СВо за минувшую неделю.

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск за последнюю неделю на специальной военной операции профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге с журналистами от 3 ноября. Дополнительно специалисты отразили 24 контратаки противника. Авиация и артиллерия ликвидировали живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка в Луганской народной республике.

Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники.

Фото и видео: Минобороны России