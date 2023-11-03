Российские военные уничтожили ангары подготовки украинской авиатехники

Игорь Конашенков рассказал о работе военнослужащих на СВО.

Вооруженные силы России за текущую неделю в зоне проведения специальной военной операции уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, а также места производства беспилотников и безэкипажных катеров. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге с журналистами от 3 ноября. Генерал-лейтенант РФ замети, что дополнительно уничтожены группы заружебнвых инструкторов и иностранных наемников ВСУ.

С 28 октября по 3 ноября нанесены удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских националистов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Мьянмы.

Фото и видео: Минобороны России