Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Мьянмы

Между странами запланированы совместные тренировки.

Боевые корабли Тихоокеанского флота Военно-морского флота России зашли в порт Мьянмы. В пресс-службе министерства по обороне заметили, что между странами планируются первые совместные учения в истории. Сейчас военнослужащие из экипажа судна размещены в Тилаве. Ранее противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" преодолели акваторию Андаманского моря. Там экипажи отработали поставленные командованием задачи в ходе дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках делового захода российских кораблей состоится торжественная церемония открытия первого совместного военно-морского учения флотов России и Мьянмы. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что в рамках данного захода отряда российских кораблей в Тилаву военнослужащие пробудут в Мьянме до 7 ноября.

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Фото и видео: Минобороны России