  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:27
89
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Мьянмы

0 0

Между странами запланированы совместные тренировки.

Боевые корабли Тихоокеанского флота Военно-морского флота России зашли в порт Мьянмы. В пресс-службе министерства по обороне заметили, что между странами планируются первые совместные учения в истории. Сейчас военнослужащие из экипажа судна размещены в Тилаве. Ранее  противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" преодолели акваторию Андаманского моря. Там экипажи отработали поставленные командованием  задачи в ходе дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках делового захода российских кораблей состоится торжественная церемония открытия первого совместного военно-морского учения флотов России и Мьянмы.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что в рамках данного захода отряда российских кораблей в Тилаву военнослужащие пробудут в Мьянме до 7 ноября.

ТАСС: подлодка "Краснодар" отправится из Средиземного моря в Кронштадт на ремонт.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, мьянма, тихоокеанский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии