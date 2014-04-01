В ЗВО весной планируют призвать 45 тысяч человек

К работе 995 комиссариатов муниципальных образований.

В Западном военном округе (ЗВО) весной планируют призвать на службу в армию 45 тысяч юношей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО полковник Юрий Брезгин.

Осенью 2020 года в ЗВО призвали более 35 тысяч человек. Потоки прибывающих в военкоматы были разделены, всех обследовали на COVID-19.

Для обеспечения отправок призывников подготовят 19 рейсов гражданской авиации и более 460 вагонов пассажирских поездов. На случай заболевания будут курсировать вагоны-изоляторы. В ЗВО 1 апреля приступили к работе 995 комиссариатов муниципальных образований.

На Дворцовой площади прошла первая тренировка сводного военного оркестра.

Фото: Piter.tv