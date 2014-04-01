На Дворцовой площади прошла первая тренировка сводного военного оркестра

Тренировка прошла в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 1 апреля состоялась первая тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Личный состав сводного военного оркестра отработал созвучие, мелодичность и гармоничность исполнения различных военных маршей под руководством начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковника Павла Гернеца.

Тренировки будут идти весь апрель, позже к оркестру присоединятся пешие парадные расчеты и механизированная колонна.

На массовые праздники в Петербурге выделили субсидии в размере 219 млн рублей.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)