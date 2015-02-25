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На массовые праздники в Петербурге выделили субсидии в размере 219 млн рублей
Сегодня, 12:42
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nastya960

На массовые праздники в Петербурге выделили субсидии в размере 219 млн рублей

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Субсидии организаторы получат по результатам конкурса.

В 2021 году на организацию и проведение массовых праздников в Петербурге некоммерческим фирмам выделят 219 млн рублей в виде субсидий. Деньги выделят из городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Субсидии организаторы получат по результатам конкурса. В Петербурге в течение года проведут шесть массовых общегородских праздника: День Победы, День славянской письменности и культуры, День города, День знаний и Праздник новогодней ёлки и Нового года.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса многие запланированные праздники пришлось сократить. На те, которые состоялись, потратили более 167 млн рублей.

Празднование 800-летия Александра Невского в Петербурге "будет пышным".

Фото: Piter.tv

 

Теги: праздники, субсидии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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