В польском МИДе считают, что без упоминания виновности СССР остаются нераскрытыми политические и исторические детали.

В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой. Сообщение появилось в пресс-службе польского министерства иностранных дел.

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой войны. Об этом журналистам Spiegel заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас. С чиновником согласился глава Института современной истории Андреас Виршинг. Специалисты уверены, что ответственность за развязывание боевых действий следует возлагать исключительно на нацистский режим Третьего рейха.

В польском МИДе считают, что без упоминания виновности СССР в развязывании Второй мировой остаются нераскрытыми политические и исторические детали. Они ссылаются на пакт Молотова-Риббентропа и его секретную часть. В Варшаве заявили, что без заключения этого пакта война бы не началась.

Видео: Youtube/ British Pathé