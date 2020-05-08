В МИД объяснили официальную позицию ФРГ.

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой войны. Об этом журналистам Spiegel заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас. С чиновником согласился глава Института современной истории Андреас Виршинг. Специалисты уверены, что ответственность за развязывание боевых действий следует возлагать исключительно на нацистский режим Третьего рейха.

Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. прокомментировали специалисты

В Германии заметили, что не одобряют "вопиющие попытки переписать историю". Это заставляет дипломатов и экспертов прокомментировать свою позицию относительно настоящего виновника событий. Они напомнили, что только Германия должна нести ответственность за преступления, совершенные против человечности во время холокоста. По мнению спикеров, люди, которые считают виновными в начале Второй мировой войны другие народы, кроме немецкого, "совершают несправедливость по отношению к жертвам".

Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой.

Видео: Youtube/ British Pathé