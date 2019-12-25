Латвия, Литва и Эстония считают, что Россия искажает действия СССР.

Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на совместное заявление президентов Литвы, Эстонии и Латвии. Политики считают, что РФ хочет исказить действия Советского Союза, предпринимаемые на территории Прибалтики. Главы трех государств напомнили о роли Москвы в подписании пакта Риббентропа-Молотова.

Советский Союз на основании этого пакта и договора о дружбе и границе между Германией и Советским Союзом оккупировал и аннексировал Эстонию, Латвию и Литву прокомментировали президенты

Лидеры Латвии, Эстонии и Литвы считают, что СССР использовал для сохранения контроля над республиками "военное превосходство". СОветскую власть обвинили в массовых репрессиях, ссылках, а также полном идеологическом контроле.

Напомним, что 23 августа 1939 году между СССР и Германией был заключен договор о ненападении. Документ подписали главы МИД Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. В июне 2019 года общественности стал известен секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов между сторонами. Согласно информации из документа, в сферу интересов СССР в Восточной Европе входила Прибалтика, Польша и Бессарабия (часть современной Украины и Молдавии).

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России.