В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подлодка прошла все проверки перед выходом в море

KRI Nanggala-402 пропала с радаров утром 21 апреля.

В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подводная лодка прошла все проверки перед выходом в море. Такое заявление журналистам сделал начальник штаба Военно-морских сил страны адмирал Юдо Маргоно. Он уточнил, что исчезнувшая около острова Бали KRI Nanggala-402 участвовала в военных учениях, связанных с торпедными запусками.

Корабль находился в боевой готовности, перед выходом в море были проведены проверки, в том числе технические и личного состава...подлодка регулярно принимала участие в маневрах, а также в боевых стрельбах. В районе учений наблюдались благоприятные погодные условия. Юдо Маргоно, адмирал ВМС Индонезии

В настоящее время министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл на Бали, где оборонное ведомство развернуло оперативный штаб по поискам пропавшей субмарины. Напомним, что KRI Nanggala-402 исчезла с радаров утром 21 апреля. Помощь в поисках военным Индонезии окажут представители Сингапура, Малайзии. Также поддержку предложили Россия, Австралия, Индия, США.

Двигающийся объект нашли под водой в районе, где пропала индонезийская подлодка.

Видео: YouTube / Harian Kompas