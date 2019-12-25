Страны отправляют собственные средства для помощи ВМС Индонезии в поисках KRI Nanggala 402.

Более 20 кораблей участвуют в поисках пропавшей подводной лодки в Индонезии. Об этом рассказали местные журналисты из издания Kompas со ссылкой на спасательную службу. В регионе операции находятся 21 судно, включая океанографический корабль с глубоководными аппаратами. Миссия проводится с 21 апреля. Сейчас специалисты выявили несколько признаков, свидетельствующих о возможном местонахождении субмарины.

Представитель ВМС Индонезии Ахмад Риад объяснил журналистам, что нельзя с уверенностью говорить о том, что нефтяной пятно появилось в результате умышленного сброса топлива экипажем для поддержания плавучести судна. Поиски подлодки ведутся в 90 километрах от северного побережья острова Бали.

Представители США направят авиацию для помощи в поисках индонезийской подводной лодки KRI Nanggala 402, с которой диспетчеры потеряли связь. Такое заявление в собственном аккаунте в Twitter сделал руководитель пресс-службы Джон Кирби.

Мы глубоко опечалены известием о пропавшей индонезийской подводной лодке, и наши мысли с индонезийскими моряками и их семьями. По приглашению индонезийского правительства мы направляем воздушные средства для оказания помощи в поисках пропавшей подводной лодки. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подлодка прошла все проверки перед выходом в море.

Фото: YouTube/Harian Kompas