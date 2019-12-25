Самолеты J-20 и Су-35 ВВС КНР помешали США высадить десант на спорные острова Сенкаку

Китай сорвал планы США по военным учениям в регионе.

Истребители Су-35 помешали высадке американского десанта развернув корабли Военно-морских сил США. Об этом рассказали китайские журналисты из издания Nihon Keizai Shinbun. В СМИ уточнили, что бортам авиации российского производства помогали местные самолеты пятого поколения Chengdu J-20. При этом авиация сделала несколько предупредительных заходов на посадку, необходимую для атаки военных. По мнению Пекина, такая операция подорвала планы Вашингтона по развертыванию на территории региона боевой техники и личного состава армии. Американцам пришлось увести десантный корабль в море.

Китайские военные корабли подходили к району учений и вмешивались в происходящее. В воздухе постоянно присутствовала китайская истребительная авиация статья Nihon Keizai Shinbun

В материале Nihon Keizai Shinbun упоминается о том, что американские военные решили не рисковать при высадке на острова Сенкаку, осознавая, что КНР может перейти к радикальным мерам по защите территории. Журналисты считают, что Пекин сорвал военные учения США и Японии.

В правящей партии Японии призвали провести учения с США у островов Сенкаку.

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