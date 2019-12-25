В правящей партии Японии призвали провести учения с США у островов Сенкаку

Токио хочет расширить сотрудничество с Тайванем.

В правящей партии Японии призвали провести военные учения с США у островов Сенкаку. Об этом сообщили местные журналисты из издания Nikkei. В СМИ отметили, что члены Либерально-демократической партии поддерживают стремления Вашингтона провести операцию около спорных островов. Инициатива связана с желанием Токио укрепить свое присутствие в регионе. Авторы документа обратились к правительству с просьбой расширить обмен информацией с партнерами из Тайваня относительно действий армии КНР.

Напомним, что территориальный спор в отношении островов Сенкаку ведется многие годы между Японией и Китаем. Он обострился в 2012 году, когда Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. В Пекине состоялись масштабные акции протеста и антияпонские демонстрации.

Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях.