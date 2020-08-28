Пекин накалил территориальный конфликт с Токио.

Патрульные корабли Китая вошли в зону у спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао). Об этом сообщили журналисты из общественного телевидения Токио. В СМИ напомнили, что данные территории являются предметом спора между странами. В связи с ситуацией в канцелярии премьер-министра Японии начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации.

Напомним, что территориальный спор Японии и Китая из-за островов Сенкаку ведется с сентября 2012 года. Проблема возникла после того, как в Токио объявили о покупке островов у частных владельцев. В Китае состоялись массовые антияпонские митинги, которые сопровождались погромами. С того времени китайские корабли регулярно курсируют около спорных территорий и совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

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