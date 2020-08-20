Японский космический грузовик завершил миссию по доставке грузов на МКС

"Конотори-9" доставил космонавтам продовольствие и оборудование.

Японский космический грузовик завершил миссию по доставке грузов на Международную космическую станцию. Цилиндрический аппарат "Конотори-9" направил на МКС продовольствие и необходимое оборудование для космонавтов. После этого транспортное средство сгорело в плотных слоях атмосферы. Информацией об этом поделилось аэрокосмическое агентство Японии.

Ранее "Конотори-9" был запущен 21 мая. Он забрал с МКС мусор. Отделившись от космической станции он ликвидировался. Грузовики данной серии имеют грузоподъемность в шесть тонн. Они функционируют с 2009 года.

Напомним, что в JAXA разрабатывают новый космический грузовик. Запуск HTV-X запланирован на 2021 год.

Российская компания планирует разработать космический грузовик "Арго".

Видео: YouTube / NASA