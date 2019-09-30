Российская компания планирует разработать космический грузовик "Арго"

Транспорт будет доставлять грузы от Земли до МКС и обратно.

Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС) создаст для России "космический грузовик". Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Транспортное средство будет доставлять грузы на Международную космическую станцию. Проект будет разрабатываться совместно с экспертами Роскосмоса, Росатома и Ростеха.

Грузовик уже имеет название - "Арго". Он будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата и одноразового двигательного аппарата. Техника сможет перемещать груз до 2 тонн до МКС, а возвращать на Землю не больше 1 тонны. Один корабль сможет совершить около 20 полетов туда-обратно. Летные испытания объекта начнутся в 2023 году, а регулярные пуски могут стартовать уже к 2026 году.

Сборочно-производственный комплекс для данного проекта будет размещен либо в Подмосковье, либо в Воронеже, либо на территории Казахстана. Стоимость цикла использования такого космического транспорта составит почти 11,5 миллионов долларов.

На данный момент специалисты сравнивают "Арго" и "Прогрессом М". Разработку курирует Николай Брюханов, который ранее был генконструктором корабля "Федерация".

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/DOCUMENTARY TUBE