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В 82 года умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Сегодня, 11:45
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nastya960

В 82 года умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

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По возвращении на Землю Зигмунд Йен получил звания героя ГДР и Героя СССР.

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83-ем году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR).

Зигмунд Йен 26 августа 1978 года стал первым немцем, который полетел в космос. Он отправился в космос на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6" вместе с советским космонавтом Валерием Быковским. По возвращении на Землю Йен получил звания героя ГДР и Героя СССР. После воссоединения ФРГ и ГДР Зигмунд Йен работал в Германском аэрокосмическом центре.

Немецкий космонавт Зигмунд Йен последнее время жил в населенном пункте Штраусберг под Берлином.

Ранее на 92-м году жизни умер владелец сети отелей Hilton.

 

 

Теги: зигмунд йен, космонавт
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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