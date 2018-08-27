В 82 года умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

По возвращении на Землю Зигмунд Йен получил звания героя ГДР и Героя СССР.

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83-ем году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR).

Зигмунд Йен 26 августа 1978 года стал первым немцем, который полетел в космос. Он отправился в космос на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6" вместе с советским космонавтом Валерием Быковским. По возвращении на Землю Йен получил звания героя ГДР и Героя СССР. После воссоединения ФРГ и ГДР Зигмунд Йен работал в Германском аэрокосмическом центре.

Немецкий космонавт Зигмунд Йен последнее время жил в населенном пункте Штраусберг под Берлином.

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