На 92-м году жизни умер владелец сети отелей Hilton

Информация основана на сообщениях CNN и фонда Conrad N. Hilton Foundation. Бэррону Хилтону был 91 год.
На смерть дедушки в Twitter-аккаунте отреагировала певица и светская львица Пэрис Хилтон.
"Я опечалена смертью моего деда Бэррона Хилтона. Он был Легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной приключений", – написала Хилтон.
Отметим, что Бэррон Хилтон являлся сыном основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Он возглавил компанию в 1966 году.
Фото: Twitter / @ParisHilton
Видео: Twitter / @ParisHilton, Hollywood Reporter
Обсуждение ( 0 )