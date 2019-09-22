На 92-м году жизни умер владелец сети отелей Hilton

Стало известно, что известный отельер и филантроп ушел из жизни 19 сентября.

Информация основана на сообщениях CNN и фонда Conrad N. Hilton Foundation. Бэррону Хилтону был 91 год.

На смерть дедушки в Twitter-аккаунте отреагировала певица и светская львица Пэрис Хилтон.

"Я опечалена смертью моего деда Бэррона Хилтона. Он был Легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной приключений", – написала Хилтон.

Отметим, что Бэррон Хилтон являлся сыном основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Он возглавил компанию в 1966 году.

Фото: Twitter / @ParisHilton

Видео: Twitter / @ParisHilton, Hollywood Reporter