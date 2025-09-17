  1. Главная
Роскосмос показал ночной Петербург с борта МКС
Сегодня, 13:34
Сергей Кудь-Сверчков сделал снимок Северной столицы с высоты 400 километров.

"Роскосмос" опубликовал впечатляющий снимок Санкт-Петербурга, сделанный с Международной космической станции. Автором фотографии стал космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который запечатлел ночные огни культурной столицы с высоты более 400 километров.

Кадр появился в официальном Telegram-канале госкорпорации. На фотографии хорошо просматривается освещённая часть города, напоминающая световое пятно среди тёмной поверхности Земли.

Огни культурной столицы России с борта МКС,

подписали снимок в "Роскосмосе".

Сергей Кудь-Сверчков — российский космонавт-испытатель, совершивший несколько выходов в открытый космос. Фотографии Земли с орбиты — одно из его увлечений, которыми он регулярно делится с подписчиками.

Ранее Piter.TV сообщал, что небо над Ладожским озером озарило северное сияние.

Фото: Telegram / Роскосмос (Сергей Кудь-Сверчков)

