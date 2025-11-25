Баканов: первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году

Глава "Роскосмоса" объяснил, с какими проблема Россия сталкивается из-за работы на МКС.

Первый модуль Российской орбитальной станции будет развернут в 2028 году. Соответствующее заявление в интервью генеральному директору новостного агентства "ТАСС" Андрею Кондрашову сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Эксперт пояснил, что наша страна из-за правовой конструкции вокруг Международной космической станции (МКС) не может сотрудничать со всеми дружественными странами на объекте, что в определенной степени является дискриминацией. Кроме России на МКС есть еще США, Япония, Европейский союз и Канада. Сейчас Москва хочет сотрудничать с рядом других дружественных государств, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. Россия готова заняться подготовкой этих специалистов. Однако действующие партнеры могут сказать о том, что они не пустят на МКС космонавта или астронавта из какой-либо страны. Когда же в космическом пространстве будет развернута отечественная орбитальная станция (РОС), то у властей не будет "ни у кого ничего спрашивать".

Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году... Те, с кем мы работаем, те партнеры, которые захотят подготовить своего космонавта, мы их обязательно подготовим и запустим. Дмитрий Баканов, глава "Роскосмоса"

