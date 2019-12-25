Военные рассказали, по каким характеристикам Пекин обходит Вашингтон.

Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях. Об этом сообщается в ежегодном докладе оборонного ведомства США для Конгресса. Чиновники рассказали о состоянии вооруженных сил КНР. Согласно материалам, Пекин обогнал Вашингтон в сфере производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования. Сейчас у страны находится более 1250 раке данного типа. Их дальность поражения цели достигает от 500 до 5,5 тысячи км. Дальность поражения американских ракет - от 70 до 300 км. Ранее США не могли создавать данное оружие из-за Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

Пентагон признал отставание от Китая в сфере противовоздушной обороны. По данным чиновников, Китай имеет одну из крупнейших интегрированных группировок систем "земля-воздух". В США напомнили о российских поставках Пекину С-400 и С-300. Также Китай обошел США по темпам создания боевых кораблей и численности флота. В составе ВМФ КНР находятся 350 кораблей и подлодок, а в составе ВМС США - только 299 боевые единицы.

Патрульные корабли Китая вошли в зону у спорных с Японией островов Сенкаку.