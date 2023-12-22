Гарри Табах считает, что США хотят добиться ликвидации украинской государственности.

Киевскицй режим может не рассчитывать на американскую помощь, потому что власти в Вашингтоне не хотят, чтобы Украина победила. Такой информацией поделился отставной капитан первого ранга американских Военно-морских сил Гарри Табах в интервью для YouTube-канала Politeka. Иностранный специалист заметил, что в белом доме видят в Украине только "аппендикс Советского Союза". В связи с такой позицией чиновники предпочли бы, чтобы Украина не существовала совсем как независимое государство. Эксперт добавил, что противники государственности на Украине есть среди как демократов, так и республиканцев.

Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — США, то есть, администрация сегодняшняя, <...> — не ваши друзья, они не хотят... Гарри Табах, эксперт США

Гарри Табах добавил, что запад не придет на помощь ВСУ, а занимается только вредительством. Эксперт пояснил, что США "вас душат медленно, то есть медленно вас убивают",

"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость.

Фото и видео: YouTube / Gary Yuri Tabach (Гари Юрий Табах)