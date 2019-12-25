Глава "Роскосмоса" Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс

"Тяньвэнь-1" сел на поверхность красной планеты.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс. Соответствующее заявление опубликовано специалистом в аккаунте в Telegram. Он прокомментировал сообщение информационного агентства "Синьхуа" о том, что космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" мягко сел на поверхность красной планеты.

"Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами….Это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт подчеркнул, что в 2022 году к Марсу отправится российско-европейская миссия ExoMars. Рогозин призвал китайских коллег к сотрудничеству в целях совместного продвижения исследований.

Замглавы NASA поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции "Тяньвэнь-1".

Фото: Национальное космическое управление Китая