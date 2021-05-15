"Тяньвэнь-1" сел на красную планету в 07:18 по пекинскому времени.

Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса. Об этом сообщается в Национальном космическом управлении Пекина. По информации от специалистов, "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" утром 15 мая мягко сел на красную планету.

Аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе сообщение "Синьхуа"

Известно, что с орбиты ожидания марсоход сошел около 01 часа ночи 15 мая по пекинскому времени (20 часов вечера 14 мая по московскому времени). К 4 часам утра по времени КНР аппарат отделился от модуля и через три часа попал в атмосферу планеты. Затем он на протяжении девяти минут снижался над поверхностью небесного тела, зависая и уклоняясь от препятствий. Посадка произошла в 07:18 по времени пекина (02:18 утра по мск).

Напомним, что "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода. Он запущен в космическое пространство 23 июля прошлого года с территории космодрома "Вэньчан", расположенного на острове Хайнань. В феврале 2021 года устройство успешно вышло на орбиту Марса. Если миссия пройдет успешно, что марсоход отправит первые данные на Землю уже в текущем году.

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Фото и видео: Национальное космическое управление Китая

