Для ввода "Тяньхэ" в эксплуатацию потребуется 11 пусков.

Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции. Трансляция мероприятия велась местным Центральным телевидением. Пекин при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань отправил на орбиту Земли объект "Тяньхэ". Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека.

Специалисты уточнили, что в состав жилого модуля входит уборная, кухня. Помещение оборудовано компьютерами, а также комплексами связи с командным пунктом. Модуль может также использоваться астронавтами как лаборатория или автономный обитаемый комплекс. В нем размещен шлюз для того, чтобы члены экипажа могли выйти в открытый космос.

Когда "Тяньхэ" будет выведен в космос, Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Затем на орбиту отправится пилотируемый объект "Шэньчжоу-12" с тремя членами экипажа. Для запуска станции КНР потребуется не менее 11 запусков, которые будут произведены в течение года.

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Видеo: Youtube/中時新聞網