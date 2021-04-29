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Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции

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Для ввода "Тяньхэ" в эксплуатацию потребуется 11 пусков.

Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции. Трансляция мероприятия велась местным Центральным телевидением. Пекин при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань отправил на орбиту Земли объект "Тяньхэ". Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. 

Специалисты уточнили, что в состав жилого модуля входит уборная, кухня. Помещение оборудовано компьютерами, а также комплексами связи с командным пунктом. Модуль может также использоваться астронавтами как лаборатория или автономный обитаемый комплекс. В нем размещен шлюз для того, чтобы члены экипажа могли выйти в открытый космос.

Когда "Тяньхэ" будет выведен в космос, Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Затем на орбиту отправится пилотируемый объект "Шэньчжоу-12" с тремя членами экипажа. Для запуска станции КНР потребуется  не менее 11 запусков, которые будут произведены в течение года.

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки Марса.

Видеo: Youtube/中時新聞網

 

Теги: вэньчан, китай, космос, тяньхэ, чанчжэн-5
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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Григорьев Федор
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