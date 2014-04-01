На кадрах показаны южное и северное полушария планеты.

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки Марса. Об этом на официальном сайте заявили представители Национального космического управления. На кадрах аппарата ровера запечатлены южное и северное полушария небесного тела. Ученые уточнили, что в момент съемки объекты были освещены солнцем, что придало полушариям форму полумесяца. Большая часть полушарий осталась в тени. Уточняется, что снимки произведены на высоте 11 тысяч километров над поверхностью красной планеты.

Напомним, что "Тяньвэнь-1" запущен Китаем 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. В середине февраля марсоход достиг эллиптической орбиты, а к 24 числу вышел на опорную орбиту Марса.

Специалисты заявили, что миссией ровера является посадка на Марсе в южной части равнины Утопия. Это произойдет в мае или июне текущего года. Предположительно, из данного участка могли на поверхность планеты выходить грунтовые воды. Аппарат займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Опубликованы новые снимки Марса.

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