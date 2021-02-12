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Космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал видео с орбиты Марса

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Марсианский зонд опустится на поверхность планеты в мае-июне 2021 года.

Беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал видео с орбиты Марса. Об этом рассказали журналисты Центрального государственного телевидения Китая. Эксперты уточнили, что система отправила на землю ученым данные о поверхности красной планеты. В момент съемки аппарат двигался по освещенной Солнцем части небесного тела по направлению к темной стороне. На снимках заметен рельеф Марса.

Ранее китайский "Тяньвэнь-1" сфотографировал Красную планету в черно-белом цвете. на фотографии ученые увидели Ацидалийскую равнину, равнину Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер.

Напомним, что на первую эллиптическую орбиту Марса космический аппарат вышел 10 февраля. К маю или июню он совершит посадку на южную территорию равнины Утопия.В этой части планеты зонд начнет брать пробы грунта, ионосферы.

Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками.

Видео: CCTV

Теги: китай, космос, марс, тяньвэнь-1
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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