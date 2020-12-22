В космос доставлены частные зонды и экспериментальный космический аппарат.

Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками на борту. Об этом рассказали местные журналисты с Центрального телевидения страны. По данным специалистов, старт прошел успешно.

Запуск ракеты состоялся с китайского космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. ракета-носитель отправилась в космос в 12:37 по местному времени (07:37 по московскому времени). Спустя 15 минут CZ-8 достигла околоземной орбиты, которая находится на высоте в 512 километров. На данном расстоянии от носителя отделились пять аппаратов. Один из них представляет из себя экспериментальное устройство, еще четыре - частные зонды.

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел более 300 млн км на пути к Марсу.

Видео: YouTube / Astronomy Films