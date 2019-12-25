Аппарат достигнет Марса через семь месяцев.

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел 300 млн км на пути к Марсу. Об этом рассказали представители Государственного космического управления КНР. Эксперты отметили, что космический аппарат по исследованию красной планеты находится в полете 116 дней. Миссия проходит успешно.

Протяженность полета превысила 300 млн км, зонд находится на расстоянии порядка 63,8 млн км от Земли. Все системы работают должным образом заявление Государственного космического управления КНР

Траектория полета до Марса является не прямой линией, а дугой. Поэтому расстояние от космического зонда до Земли меньше, чем фактически пройденный путь "Тяньвэнь-1" до Марса. "Тяньвэнь-1" запущен 23 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с китайского космодрома Вэньчан, находящегося в южной провинции Хайнань. Зонд приблизится к цели примерно через семь месяцев.

Китайский зонд отправил на Землю первые "селфи" на пути к Марсу.

Фото: Тяньвэнь-1