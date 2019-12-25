Стало известно, когда китайский зонд достигнет Марса

"Тяньвэнь-1" будет лететь до планеты еще минимум четыре месяца.

Стало известно, когда китайский исследовательский зонд Тяньвэнь-1" достигнет Марса. Об этом рассказали специалисты Государственного космического управления Пекина. На данный момент аппарат совершил успешный маневр в глубоком космосе. Он находится на расстоянии в 29,4 млн километров от Земли.

9 октября в 23 часа (18 часов вечера по московскому времени) под контролем группы управления полетом "Тяньвэнь-1" более чем на 480 секунд был успешно запущен основной двигатель аппарата, маневр в глубоком космосе прошел успешно заявление Китая

Напомним, что зонд запущен в космос 23 июля китайского космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Аппарат уже совершил две коррекции орбиты. По предварительным исследованиям, устройство достигнет красной планеты не ранее, чем за четыре месяца. Для этого необходимо провести еще две или три коррекции.

Китайский зонд отправил на Землю первые "селфи" на пути к Марсу.

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