"Тяньвэнь-1" доложил о безопасном полете.

Китайский зонд отправил на Землю первые "селфи" на пути к Марсу. Об этом рассказали специалисты из Национального космического управления. Они опубликовали фотографии, сделанные аппаратом "Тяньвэнь-1" на пути к четвертой планете Солнечной системы. Снимок приурочен к празднованию дня образования в КНР (отмечается первого октября), а также праздника Середины осени (Чжунцюцзе).

Это первые "селфи" марсианского зонда в далеком космосе. "Тяньвэнь-1" докладывает Родине о безопасности полета и передает ей наилучшие пожелания в день рождения заявление Национального космического управления

На кадрах показан серебристый посадочный модуль, а также сам золотистый зонд. На нем виден государственный флаг Китая. Снимки созданы установленным на внешней стене аппарата устройством. Камера отделилась от зонда и сделала два широкоугольных кадра. Затем они по Wi-Fi были отправлены на зонд, а позже - на Землю.

Напомним, что утром 1 октября Тяньвэнь-1"преодолел 188 млн километров. Он находится от Земли на расстоянии в 24,1 млн километров. Аппарату дважды приходилось корректировать траекторию полета к Марсу.

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел 100 млн км на пути к Марсу.



