Опубликованы новые снимки Марса. Китайский телеканал CGTN разместил в социальных сетях новые снимки в высоком разрешении, сделанные космическим аппаратом "Тяньвэнь-1" около красной планеты.
Напомним, что исследовательский зонд "Тяньвэнь-1" запущен в космическое пространство в июле прошлого года. Миссией техники является посадка и преремещение по поверхности Марса. На небесное тело аппарат сядет примерно в мае или июне текущего года.
Успешное выполнение миссии позволит ученым собрать данные об атмосфере Марса, его рельефе, геологическую информацию, изучить характеристики магнитного поля Земли, а также уточнить сведения о происхождении и эволюции планеты.
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Фото: Twitter/CGTN
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