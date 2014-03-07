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Опубликованы новые снимки Марса
Сегодня, 7:40
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lesjasap

Опубликованы новые снимки Марса

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"Тяньвэнь-1" сфотографировал поверхность красной планеты.

Опубликованы новые снимки Марса. Китайский телеканал CGTN разместил в социальных сетях новые снимки в высоком разрешении, сделанные космическим аппаратом "Тяньвэнь-1" около красной планеты.

Напомним, что исследовательский зонд "Тяньвэнь-1" запущен в космическое пространство в июле прошлого года. Миссией техники является посадка и преремещение по поверхности Марса. На небесное тело аппарат сядет примерно в мае или июне текущего года.

Успешное выполнение миссии позволит ученым собрать данные об атмосфере Марса, его рельефе, геологическую информацию, изучить характеристики магнитного поля Земли, а также уточнить сведения о происхождении и эволюции планеты.

Солнечный зонд Parker снял уникальное явление на Венере.

Фото: Twitter/CGTN
 

Теги: китай, космос, марс, тяньвэнь-1
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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