Фотографию опубликовали представители NASA.

Солнечный зонд Parker снял уникальное явление на Венере. Об этом сообщили представители Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства. По данным специалистов, снимки сделаны космическим аппаратом во время близкого полета к небесному телу, который состоялся в июле прошлого года. На фотографии зафиксирована поверхность планеты с четкими элементами. Впервые ученые получили снимки, на которых видно ночное свечение в атмосфере Венеры.

Напомним, что Parker запущен в 2018 году для изучения внешней короны Солнца. В общей сложности зонд семь раз должен пролететь рядом с Венерой. Он использует гравитацию планеты для корректировки собственной орбиты. Каждый маневр дает аппарату возможность ближе подлететь к Звезде.

Также Parker использует свои приближения к Венере для того, чтобы получать дополнительные данные о планете. Во время третьего подлета широкоугольный тепловизор WISPR зонда сфотографировал планету в темное время суток на расстоянии в 12380 километров.

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Фото: NASA