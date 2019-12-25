Ранее NASA показала черно-белый снимок Марса.

Американский ровер Perseverance показал цветные фото с Марса. Об этом рассказали представители Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства. На одном из снимков представлена поверхность планеты, на которую ровер высадился 18 февраля. На втором - пейзаж с линией горизонта, а на третьем - кадра показывает момент перед посадкой марсохода.

Этот снимок с камеры на моем "реактивном ранце" запечатлел меня в воздухе, как раз перед тем, как мои колеса коснулись земли. пост NASA в Twitter

Напомним, что Perseverance совершил посадку в районе катера Езеро на Марсе. Основной задачей космического аппарата станет забор геологических образцов с планеты. Также марсоход имеет экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса. При помощи "вертолета" он сможет совершить полет над поверхностью небесного тела.

В NASA рассчитывают в ближайшие дни получить первую аудиозапись с Perseverance.

Фото: NASA