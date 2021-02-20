В NASA рассчитывают в ближайшие дни получить первую аудиозапись с Perseverance

Ранее ровер предоставил первую черно-белую и цветную фотографии красной планеты.

В NASA рассчитывают в ближайшие дни получить первую аудиозапись с марсохода Perseverance. Об этом на пресс-конференции, которая проводилась в онлайн-формате сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Эксперты рассказали, что ровер сделал запись при приземлении. До Земли сигнал дойдет уже к концу выходных или началу следующей недели.

Я надеюсь, что если все будет хорошо, то где-то на выходных мы будем знать, удалось ли ее сделать. Получить саму запись мы сможем или в конце выходных, или в начале следующей недели. Адам Стелцнер, главный инженер проекта

Напомним, что марсоход Perseverance оборудован двумя микрофонами. Они должны были писать звук во время посадки ровера на поверхность Марса. Также специалисты планируют изучить звук во время бурения образцов поверхности небесного тела. Это позволит ученым сделать выводы о твердости породы. Также, сведения, поступаемые через микрофоны, позволят получить новую информацию об атмосфере красной планеты.

Спутник "Арктика-М" запустят с космодрома Байконур 28 февраля.

Видео: Youtube/NASA Jet Propulsion Laboratory