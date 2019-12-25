Замглавы NASA поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции "Тяньвэнь-1"

Томас Цурбухен оценил вклад КНР в исследовании красной планеты.

Заместитель главы NASA поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции "Тяньвэнь-1". Об этом Томас Цурбухен написал в собственном аккаунте в Twitter. Представитель американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по научным вопросам оценил работу коллег из КНР. По мнению эксперта, выполненная операция внесет важный вклад в исследование небесного тела.

Поздравляю команду CNSA с успешной посадкой первого китайского марсохода. Вместе с мировым научным сообществом жду с нетерпением того важного вклада, который эта миссия внесет в понимание человечеством Красной планеты. Томас Цурбухен, эксперт NASA

Напомним, что автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" утром 15 мая успешно села на поверхность Марса. В состав космического аппарата входит марсоход "Чжужун". В ближайшее время устройство начнет анализировать грунт планеты, ионосферу и климат.

Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса.

Фото: Национальное космическое управление Китая