Он заявил, что половина украинского населения не хочет того.

Президент России Владимир Путин поделился мнением о возможности включения Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам главы государства, западные партнеры наплевали на интересы России в вопросе расширения альянса. Путин уверен, что если Украина войдет в НАТО, то "подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Также

Путин заявил, что власти не знают о договоренностях между Киевом и Западом по этому вопросу, однако отметил, что половина населения страны не хочет такого исхода.

Ранее Путин оценил форму сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Видео: YouTube / Россия 24