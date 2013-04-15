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Путин поделился мнением о возможности включения Украины в НАТО

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Он заявил, что половина украинского населения не хочет того.

Президент России Владимир Путин поделился мнением о возможности включения Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам главы государства, западные партнеры наплевали на интересы России в вопросе расширения альянса. Путин уверен, что если Украина войдет в НАТО, то "подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Также

Путин заявил, что власти не знают о договоренностях между Киевом и Западом по этому вопросу, однако отметил, что половина населения страны не хочет такого исхода.

Ранее Путин оценил форму сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир путин, нато, президент россии, украина
Категории: Новости России, Лента новостей,

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