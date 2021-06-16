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Свердловский губернатор отчитал депутатов, которые не привились от COVID-19

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Он поручил организовать прививочный пункт прямо в здании ЗС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе правительств региона призвал депутатов оперативно вакцинироваться от COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам главы области,  прививку от коронавируса сделали его 80-летние родственники. Куйвашева удивило, что не все присутствующие депутаты вакцинировались от COVID-19. Он также поручил организовать прививочный пункт прямо в здании Законодательного собрания сразу после заседания.

Почему такое количество не привилось? Я, к вашему сведению, уже второй раз привился, прямо второй-второй <…> У нас сегодня в области привито 524 тысячи. Нам нужно, чтобы был иммунитет у 1,5 миллиона.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Ранее в Соединенных Штатах нашли неожиданный способ для борьбы с COVID-19. Выяснилось, что избежать заболевания COVID-19 поможет простуда, так как ее вирус способен запустить в организме человека иммунный ответ. Подобным способом, по словам специалистов, можно избежать и гриппа. Именно этот факт и побудил их искать похожий механизм для противостояния COVID-19.

Видео: Youtube/Законодательное Собрание Свердловской области

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, евгений куйвашев, коронавирус, свердловская область
Категории: Новости России, Лента новостей,

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