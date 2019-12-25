Губернатор Ленобласти опроверг слухи об обязательной вакцинации в регионе

Александр Дрозденко заявил о введении в Ленобласти стимулирующих, а а не принудительных мер для ускорения темпов вакцинации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не подтвердил информацию о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса. Ранее власти Москвы назвали ситуацию с COVID-19 в столице драматической и ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

По словам главы Ленинградской области, данная методика не будет применена в 47 регионе. В общем и целом характер мер по наращиванию темпов вакцинации останется скорее стимулирующим, нежели принудительно-обязательным. Так, в частности, в принятых недавно поправках к постановлению об эпидемиологических мероприятиях, говорится о закрытии заведений общественного питания, в которых привито менее 80 процентов сотрудников, и, наоборот - ограничения по численности посетителей снимаются, если работники привиты от COVID-19.

Также губернатор сообщил о разработке нового порядка плановой госпитализации, где, возможно, появится пункт о необходимости сделать прививку.

За прошедшие сутки в Ленобласти официально было выявлено 110 новых случаев COVID-19.

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