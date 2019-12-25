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Губернатор Ленобласти опроверг слухи об обязательной вакцинации в регионе
Сегодня, 14:22
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Губернатор Ленобласти опроверг слухи об обязательной вакцинации в регионе

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Александр Дрозденко заявил о введении в Ленобласти стимулирующих, а а не принудительных мер для ускорения темпов вакцинации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не подтвердил информацию о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса. Ранее власти Москвы назвали ситуацию с COVID-19 в столице драматической и ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. 

По словам главы Ленинградской области, данная методика не будет применена в 47 регионе. В общем и целом характер мер по наращиванию темпов вакцинации останется скорее стимулирующим, нежели принудительно-обязательным. Так, в частности, в принятых недавно поправках к постановлению об эпидемиологических мероприятиях, говорится о закрытии заведений общественного питания, в которых привито менее 80 процентов сотрудников, и, наоборот - ограничения по численности посетителей снимаются, если работники привиты от COVID-19. 

Также губернатор сообщил о разработке нового порядка плановой госпитализации, где, возможно, появится пункт о необходимости сделать прививку. 

За прошедшие сутки в Ленобласти официально было выявлено 110 новых случаев COVID-19.

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, губернатор, дрозденко, коронавирус, ленобласть, обязательная вакцинация, пандемия, спутник-v, стимулирующие меры
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 15:16

А зря.Чем мы хуже Москвы? Давно пора принуждать,раз не понимают всю серьезность ситуации.

 

 

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