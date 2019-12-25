В Ленобласти регистрируют новых заболевших коронавирусом

За 15 июня в официальную сводку COVID-19 по Ленобласти попало 110 инфицированных.

Оперштаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа в Ленинградской области опубликовал новые данные по заболеваемости за прошедшие сутки, 15 июня. Всего в различных районах и населенных пунктах региона было выявлено 110 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество всех заболевших с начала пандемии в Ленобласти уже составляет 46777 человек. Выздоровевших за тот же период насчитывается 43243.

Более трех новых случаев заражения вирусом за прошлый день отмечено в Тосно - 4, Киришах - 5, Кингисеппе - 4, Коммунаре - 4, Выборге - 9, пгт Свердлова - 5, Сертолово - 8. В Мурино и Всеволожске не заявлено ни одного случая, хотя в предыдущие дни в этих густонаселённых городах регистрировали большое количество случаев.

Официальная статистика может не отражать объективной картины по заболеваемости коронавирусом, считают эксперты, однако, даже она демонстрирует рост количества новых случаев COVID-19 на протяжении нескольких дней. В связи с этим к "красной зоне" Ленобласти добавился Сосновый Бор, а ряд ограничений санитарно-эпидемиологического характера было принято усилить.

Фото: Минус коронавирус. Ленобласть в соцсети ВКонтакте и Pixabay