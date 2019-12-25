"Красная зона" Ленобласти увеличилась, введены новые COVID-ограничения

Постановление о мерах по борьбе с коронавирусом в Ленобласти претерпело очередные изменения.

С 11 июня 2021 года на территории Ленинградской области вводятся новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Согласно тексту постановления, Сосновый Бор сразу перешел из "зеленой зоны" в "красную", хотя местная администрация в связи с ухудшением статистики заболеваемости и смертности в городе просила о переводе в "желтую зону".

В заведениях общепита и салонов красоты ограничения по численности посетителей снимаются, если работники привиты от COVID-19. Соответственно, при ухудшении эпидситуации общепиту, салонам красоты, спортивным клубам, детским развлекательным центрам, организациям допобразования запретят работу с 1 сентября, если у них не вакцинируется более 80% сотрудников, а кинотеатры, театры и дома культуры можно будет заполнять не более чем на 25%.

В "красной зоне" заведениям общепита разрешено использование до 50% мест. Между столами должно быть не менее 1,5 метров, обработка посуды в посудомоечных машинах должна осуществляться при температуре 95 градусов.

Мероприятия в закрытых помещениях "красной" и "желтой" зон ограничены до 30 и 50 участников, соответственно.

Ограничено и количество участников брачной церемонии в "красной" и "желтой" зонах - до 15 человек, не считая новобрачных и сотрудников. Церемонии необходимо проводить со средствами индивидуальной защиты.

В "красной зоне" Ленобласти, таким образом, оказываются уже восемь локаций: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Сосновый Бор.

В "желтой" зоне остаются Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский и Тосненский районы;

В "зеленой" зоне числятся Волховский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский районы.

За 10 июня зарегистрировали 108 новых случаев коронавирусной инфекции в Ленинградской области.

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