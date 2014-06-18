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Количество выявленных случаев COVID-19 в Ленобласти продолжает расти
Сегодня, 11:42
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Количество выявленных случаев COVID-19 в Ленобласти продолжает расти

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За 10 июня зарегистрировали 108 новых случаев коронавирусной инфекции в Ленинградской области.

Роспотребнадзор опубликовал оперативную сводку с обновленными данными по числу зарегистрированных на территории Ленинградской области случаев коронавирусной инфекции нового типа. За 10 июня официально было выявлено 108 новых случаев, на 5 больше, чем в предыдущий день. Всего с начала пандемии в Ленобласти заболели 46257 человек, а выздоровели - 42858. 

За сутки наибольшее количество заболевших отмечено в Тихвине - 11, причем это количество отмечается уже второй день подряд. 4 инфицированных зафиксировано в Коммунаре, 6 - в Гатчине, 4 - в Выборге, 4 - в Романовке, 5 - в Мурино, 6 - в Бокситогорске. В Кудрово не заявлено ни одного нового случая, хотя накануне, 9 июня, их было 9. 

По 1-3 случая заявлено в различных населенных пунктах по всей области. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Ленобласти сообщил о 9 погибших от инфекции за 10 июня. 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки администрация Соснового Бора подготовила прошение о переводе города в "желтую зону" с усиленными мерами безопасности и санитарно-эпидемиологическими ограничениями. 

Фото: Pixabay

 

Теги: covid-19, заболеваемость, инфекция, коронавирус, красная зона, ленобласть, минус коронавирус, ношение масок, ограничительные меры, оперативный штаб, пандемия, роспотребнадзор, сводка, смертность
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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