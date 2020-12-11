Администрация Соснового Бора готовит прошение о переводе в "желтую зону"

Статистика Соснового Бора по коронавирусу уже не соответствует его статусу "зеленой зоны".

В городе Сосновый Бор Ленинградской области состоялось заседание межведомственного штаба по борьбе с распространением COVID-19, коронавирусной инфекции нового типа. Заседание прошло под руководством главы сосновоборского городского округа Михаила Воронкова. Обсуждалось осложнение ситуации по заболеваемости коронавирусом и необходимость возвращения к противоэпидемическим мерам.

В частности было отмечено, что на 8 июня зарегистрировано 6404 случаев COVID-19, участились случаи пневмонии, идет подъем заболеваемости у лиц старше 60 лет и у детей. Если в мае ковид диагностировали у 57 несовершеннолетних, то за первую неделю июня таких заболевших уже 20. Особое беспокойство внушает небрежное отношение жителей к ношению масок и тотальное несоблюдение социальной дистанции.

Администрация приняла решение направить обращение на имя губернатора Александра Дрозденко с просьбой перевести Сосновый Бор в "желтую" зону с усиленными санитарными и противовирусными мерами и ограничениями: отменяются детские спортивно-массовые и культурные мероприятия в закрытых помещениях, для аналогичных взрослых мероприятий ограничивается количество участников, вводится повседневный мониторинг детских оздоровительных лагерей, дезинфекция уличных игровых комплексов, проведение термометрии на предприятиях и в учреждениях, проверки наличия масок и средств обработки рук, сотрудников МВД привлекут к поиску нарушителей противоэпидемического режима.

Последний раз состав коронавирусных зон Ленобласти менялся 28 мая.

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