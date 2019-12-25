«Красная зона» Ленобласти увеличилась

Список районов области с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой изменился и стал больше.

Правительство Ленинградской области опубликовало постановление о внесении изменений в принятый ранее план противодействия новой коронавирусной инфекции. Документ, подписанный губернатором региона Александром Дрозденко, вступил в силу с 28 мая.

Так, согласно принятым поправкам, Всеволожский, Приозерский и Лодейнопольский районы переместились в "красную" зону COVID-19, а Волосовский и Лужский районы – в "желтую". В "красной" зоне, где ввиду ухудшения общей эпидемиологической обстановки предусматривается введение строгих ограничительных мер, оказались 7 районов - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский. В "желтой" зоне, где предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский и Тосненский районы. Волховский, Кингисеппский, Киришский и Ломоносовский районы, а также Сосновый Бор относятся к "зеленой" зоне.

По сводке Роспотребнадзора на 28 мая, новые случаи коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали в 53 населенных пунктах Ленобласти: всего выявлен 91 заболевший. Наибольшее количество новых больных зарегистрированы в следующих районах: Всеволожском - 21, Гатчинском - 11 и Тихвинском - 10. Итого с начала пандемии в Ленобласти отмечено 44969 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что переболевшим коронавирусом нужно прививаться через несколько месяцев после болезни.

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