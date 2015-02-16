В шести ТРЦ и трёх кальянных Петербурга выявили нарушения противоэпидемических мер

Специалисты проверили объекты, расположенные в Выборгском, Московском, Приморском, Фрунзенском и Центральном и Красносельском районах города

В Петербурге продолжаются проверки соблюдения требований, установленных постановлением правительства города от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции".

В воскресенье, 13 июня, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с Роспотребнадзором и полицией выявили нарушения противоэпидемических мер в шести ТРЦ и трёх кальянных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в понедельник, 14 июня.

Проверялось наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использования дезинфицирующих средств, соблюдения стандартов санитарной безопасности, наличия QR-кодов, – говорится в сообщении.

Так, нарушения были выявлены в ТК "Балкания Нова", ТРК "ЛЕТО", ТК "Питерленд", ТРК "Гранд Каньон", ТЦ "ФИОЛЕНТ" и ТК "Солнечный". Практически во всех общественных местах отсутствовала социальная дистанция, не проводилась термометрия на входе, нарушались стандарты безопасности, отсутствовали санитайзеры, а также журналы термометрии и дезинфекции. Так, в ТК "Солнечный" из-за множества нарушений опечатали три входа в здание, а также опечатано помещение второго этажа ТЦ "ФИОЛЕНТ".

Кроме того, специалисты наведались в кальянные "Feromon" в ТК "Вояж", "Label shisha" на Литейном проспекте и "TABOO. Cinema & Lounge" на Исполкомской улице.

В заведениях часть персонала и посетителей были без средств индивидуальной защиты. Кроме того, в кальянных либо отсутствовали QR-коды, либо были некорректными. Так, сотрудники Роспотребнадзора запретили работу кальянных.

Таким образом, сотрудники ККИ составили 15 протоколов осмотра и 4 протокола в отношении физических лиц об административных правонарушениях по пункту 2 статьи 8-6-1 Закона Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге". А сотрудники Роспотребнадзора составили 10 протоколов осмотра. Все вышеперечисленные организации будут привлечены к административной ответственности.

Ранее мы писали, что Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня.

Фото: Piter.tv