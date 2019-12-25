Петербург может побить 5 погодных рекордов в ближайшие дни

Планируется, что падут температурные рекорды с предстоящего воскресенья до четверга следующей недели.

Петербург может побить целых пять погодных рекордов в ближайшие дни в связи с наступившей жаркой погодой. Об этом порталу "Невские новости" 19 июня рассказал ведущий специалист центра "Фобос", метеоролог Михаил Леус. Специалист считает, что помимо показателей погоды в эту субботу погода станет рекордной для пяти предстоящих дней – с воскресенья по четверг следующей недели, 24 июня.

Жарко будет всю следующую неделю, отмечает синоптик: в понедельник — +32...+34 градуса, во вторник — +33...+35 градусов, в среду — +33...+35 градусов, а в четверг — +32...+34 градуса.

С субботы в Петербург и Ленобласть пришла жара – предполагается, что погода в Северной столице побьет рекорды, а на Финляндском вокзале пассажиры уже встали в очереди, чтобы уехать подальше от городской духоты.

Дорожные рабочие в Ленобласти смогли приготовить яичницу на рабочем месте. Жара из города уходить не собирается – аналогичная погода ожидается и в воскресенье: до +32 градусов в Северной столице и +33 градусов в 47 регионе.

Фото: Piter.tv