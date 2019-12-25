Жара останется в Петербурге на воскресенье

Ожидается до +32 градусов.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье, 20 июня. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается погода без осадков., малооблачно. Ветер – юго-западный, со скоростью в 2-6 м/с ночью, днем – до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+20 градусов, однако днем будет жарко – +30...+32 градуса, в прибрежных районах местами до +27 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, а днем слабо понижаться.

В Петербурге и Ленобласти наступила жаркая погода – предполагается, что субботняя погода в Северной столице побьет рекорды, а на Финляндском вокзале пассажиры уже встали в очереди, чтобы уехать подальше от городской духоты. Дорожные рабочие в Ленобласти смогли приготовить яичницу на рабочем месте.

Фото: Piter.tv